Reggina, Baroni: “Dobbiamo continuare a crescere lavorando a testa bassa”

Venticinquesima giornata di Serie B e Reggina che vola verso Ferrara dove domani affronterà la Spal di Pasquale Marino, una delle compagini candidate alla promozione in serie A. Gara difficile per gli amaranto in serie positiva da sei turni, contro una formazione piena di qualità ed esperienza. Nella conferenza stampa pre partita il tecnico della Reggina, Marco Baroni, ha analizzato le insidie del match. Queste le dichiarazioni del tecnico amaranto:

Lo stato di forma della Reggina

“I numeri sono importanti ma il campionato di serie B è lungo e difficile. Non possiamo assolutamente fare un millimetro indietro ma invece un passo in avanti su quella che è la tenuta mentale, la voglia e la concentrazione. Questo è il momento in cui dobbiamo alzare il livello, continuare a lavorare a testa bassa e pensare solo a fare prestazioni importanti. “Sono questi i momenti in cui bisogna isolarci da chi fa i complimenti, continuare a lavorare a testa bassa e darsi gli schiaffi la mattina quando ci si sveglia. Ho troppa esperienza in questa categoria”.

L’avversario: la Spal

“La Spal è una squadra che ha mantenuto valori tecnici importanti dopo la retrocessione, con ragazzi che hanno vinto già diversi campionati. Dobbiamo misurarci con una squadra importantissima tra quelle che ambisce alla promozione, c’è bisogno di vigore fisico e mentale, non dobbiamo concedere tempo per pensare e spazi in campo.

La crescita della Reggina

“Io rinnovo sempre la sfida con me stesso e con i miei giocatori, ci sono ampi margini di miglioramento, purtroppo è chiaro che con poche giorni per preparare le partite è più difficile, ma quel poco lavoro che puoi fare devi spenderlo bene. Ci sono anche calciatori nuovi che devono inserirsi, capire i dettagli. La crescita generale non deve mai fermarsi soprattutto adesso che abbiamo avuto riscontro dai risultati è il momento di consolidare quello che abbiamo messo di buono e crescere ancora di più”.