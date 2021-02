Primavera 2, programma ed arbitri: al Sant’Agata Reggina-Cosenza

Derby calabrese per la Reggina di Gianluca Falsini. I baby amaranto, penultimi in classifica dopo il doppio ko rimediato ad opera di Pisa e Spezia, ospiteranno il Cosenza al centro sportivo Sant’Agata, nel match valevole per l’undicesimo turno di andata. I rossoblù, dopo aver vinto il recupero infrasettimanale, hanno 7 lunghezze in più rispetto a Bezzon e compagni. Arbitro dell’incontro, il signor Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ultime News