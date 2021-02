Reggina vs Spal, un girone fa: Menez-Denis, il pomeriggio stregato del Granillo…[FOTO]

Il match di andata, ha visto gli estensi espugnare il Granillo: rosso diretto per il fantasista francese, rigore sbagliato per il centravanti argentino.

1 novembre 2020, 6^ giornata di andata. Nel posticipo domenicale, la Reggina guidata da Mimmo Toscano ospita la Spal: gli amaranto sono ancora imbattuti, avendo ottenuto una vittoria e quattro pareggi nelle prime cinque giornate.

A complicare il cammino degli amaranto, l’espulsione diretta di Jeremy Menez: dopo poco più di 20 minuti, il numero 7 dice una parola di troppo al guardalinee, ed il signor Ayroldi applica il regolamento nel modo più fiscale ed intransigente possibile, lasciando i padroni di casa in dieci. La Spal ne approfitta quasi subito, colpendo al 31′ con Castro. Sotto di un gol e di un uomo, la Reggina nel secondo tempo sfodera una grandissima reazione, ma non basta. L’emblema di un pomeriggio assolutamente stregato, è German Denis: El Tanque prima colpisce un clamoroso palo, e poi si fa parare un calcio di rigore da Berisha. Finisce 0-1, per la compagine dello Stretto rimpianti e qualche preoccupazione…

Di seguito, il tabellino e le immagini salienti di quel pomeriggio, negli scatti griffati Maurizio Laganà.

REGGINA-SPAL 0-1

Marcatori: 31′ Castro (S).

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiaocono (46′ Rossi), Cionek, Delprato; Rolando (79′ Situm), Bianchi (75′ Rivas), Crisetig, Liotti (46′ Di Chiara); Bellomo (46′ Folorunsho); Ménez, Denis. Allenatore: Toscano.

Spal (3-4-1-2): Berisha; Salamon (69′ Ranieri), Vicari, Tomovic; Dickmann, Sal. Esposito, Valoti (62′ Missiroli), Sala; Castro; Di Francecsco (79′ Murgia), Seb. Esposito (69′ Moro). Allenatore: Marino.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Damiano Margani di Latina e Filippo Bercigli di Valdarno). Quarto uomo: Alberto Santoro di Messina.

Note – Ammoniti: Loiacono (R), Bellomo (R), Valoti (S), Tomovic (S), Di Chiara (R), Sal. Esposito (S), all. Toscano (R), Sala (S). Espulsi: al 23′ Ménez (R) per proteste, al 92′ Castro (S) per gioco scorretto. Calci d’angolo: 5-3. Recupero: 3’pt; 5’st.