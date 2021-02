Verso la Spal: Reggina al lavoro, domani la partenza per Ferrara

Torna in campo la Reggina che sabato a Ferrara affronterà in trasferta la Spal di Marino, compagine costruita con l’obiettivo di tornare subito in serie A. La squadra amaranto anche oggi ha svolto allenamento mattutino, mentre domani è prevista la partenza verso Ferrara. Questo il report della società amaranto:

“Stamane la squadra è scesa sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata, a due giorni dalla gara che vedrà la Reggina opposta alla SPAL. Riscaldamento nella prima parte di seduta, seguita da esercizi di natura tattica in fase di possesso e una partitella sui trenta metri. La sessione si è conclusa con un 11 vs 11 a tutto campo. Per la giornata di domani è prevista la rifinitura, al termine della quale la squadra partirà alla volta di Ferrara”.