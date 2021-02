Spal-Reggina, la scheda dell’arbitro: con gli amaranto tre incroci, compreso un derby ad alta tensione…

Due sconfitte ed una vittoria. Questo il bilancio della Reggina, sotto la direzione arbitrale del signor Alessandro Prontera di Bologna, designato per la sfida tra gli amaranto e la Spal, in programma sabato a Ferrara.

Il fischietto emiliano ha incrociato per la prima volta la compagine dello Stretto il 13 dicembre del 2014, in Lega Pro: in piena crisi di gioco e risultati, la Reggina perse 0-2 in casa col Foggia, nel giorno che vide debuttare in panchina mister Alberti. Successo amaranto il 2 settembre 2017, nel derby col Catanzaro: 2-1 il punteggio finale, con Prontera che mandò anzitempo negli spogliatoi Marchetti (rosso diretto) per un fallo durissimo su Bianchimano. Un derby ad alta sensione, con il referto dell’arbitro che portò ad un’ammenda per entrambe le società (3.000 euro agli amaranto, 2.000 ai giallorossi) ed a sei squalifiche tra staff tecnico e dirigenti (Greco, Basile, Assumma e Zuddas per i padroni di casa, Pastore e Talotta per gli ospiti), a causa di una rissa nel tunnel che porta agli spogliatoi.

Terzo ed ultimo precedente l’11 agosto del 2019, con la Reggina eliminata in Coppa Italia dall’Empoli (2-1). Anche in questo caso, Prontera ha estratto un cartellino rosso, ma stavolta nei confronti della formazione calabrese: espulso Kirwan, per doppia ammonizione.

L’incrocio con la Spal risale invece allo scorso campionato di A (2 agosto), con gli estensi sconfitti in casa 1-3 dalla Fiorentina.

Trentaquattro anni compiuti lo scorso settembre, Prontera ha iniziato ad arbitrare tra i prof. nel 2013/2014. In questa stagione, ha già diretto dodici gare (una in A, tre in Coppa Italia e otto in B), estraendo sessantacinque cartellini (sessantaquattro ammonizioni, un’espulsione) e decretando due calci di rigore. L’ultima presenza in B lo scorso 9 febbraio, nel 2-2 tra Pisa e Salernitana.