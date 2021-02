Spal-Reggina in numeri: amaranto in crescita, estensi fabbrica del gol

Sfida delicata quella che attende la Reggina, che sabato alle 14 affronta in trasferta la Spal, ottava forza del campionato e in piena corsa per un piazzamento playoff. All’andata gli estensi riuscirono ad imporsi per 1-0 sugli amaranto, in una gara fortemente condizionata dalla frettolosa espulsione di Menez e dal rigore fallito nel secondo tempo da Denis. Voglia di riscattare il ko dell’andata per gli uomini di Baroni che arrivano al confronto forti dei 12 punti conquistati nelle ultime 6 partite, ruolino che ha permesso alla Reggina di distanziare la zona Playout di tre lunghezze. Discorso inverso per i biancazzurri, che nelle ultime 6 gare hanno raccolto solamente 5 punti, con l’ultima vittoria in campionato che risale al 18 gennaio contro la Reggiana.

Spal-Reggina, pillole d’attacco

Nonostante il periodo di (mini)crisi, biancazzurri sempre a segno almeno una volta nelle ultime 12 uscite. La squadra di Marino può contare sul sesto attacco del campionato con 32 reti realizzate (di cui 20 in casa) e viaggia ad una media di 1.3 goal a partita. Reggina che invece, in fase offensiva, non riesce ad imprimere la svolta realizzativa, come dimostrano i 23 goal realizzati (12 in trasferta) e il 16esimo attacco del campionato, con una media di 0.9 goal per partita.

Difese a confronto

Il dato sui goal subiti, attenendosi al dato puramente statistico, pende leggermente in direzione Spal: 25 i goal concessi dagli estensi in campionato (11 in casa) contro i 28 subiti dalla Reggina (17 in trasferta). Nel girone di ritorno, però, la retroguardia amaranto risulta essere la meno battuta del torneo. Gli uomini di mister Baroni hanno messo in mostra un’impressionante solidità difensiva nelle ultime uscite, riuscendo a collezionare ben 4 cleen sheet e incassando solamente 2 goal contro il Cosenza, mentre la Spal ha sempre concesso almeno una rete nelle ultime 6 partite.

Santo Romeo