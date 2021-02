Spal, Berisha: ”Con la Reggina per riscattare il pareggio di Vicenza”

Vincere per riscattare l’ultima gara e ritrovare un successo che manca da ben sei partite. E’ questo l’obiettivo della Spal in vista del match di sabato contro la Reggina di Marco Baroni, la quale, invece, vanta un filotto di risultati utili consecutivi di tutto rispetto (sei). E’ anche il pensiero di Etrit Berisha, portiere albanese degli estensi (che all’andata parò un rigore a Denis), il quale ai microfoni ufficiali del club ha ribadito la volontà di di dare una svolta al cammino della sua squadra.

”Siamo un po’ delusi per il risultato che è maturato nell’ultima partita”, ha detto l’estremo difensore ex Lazio e Atalanta. ”Siamo consapevoli di entrare in un periodo cruciale, dove dobbiamo migliorare e dare il massimo. A partire dalla partita con la Reggina, dobbiamo cercare di riscattare il pareggio ottenuto a Vicenza (2-2 in rimonta, ndr). Abbiamo delle qualità, siamo forti in questa categoria, forse finora ci è mancata un po’ di cattiveria. Vogliamo tornare subito in A”.

SULLA SFIDA CON LA REGGINA- ”La Reggina è una squadra che sta vivendo un buon momento, anche noi vogliamo tornare al successo dopo tante gare. Stiamo preparando bene la partita, la squadra ha voglia di riscattare l’ultima gara. Vogliamo fare di tutto per tornare a vincere e mantenerci in corsa per la promozione”.