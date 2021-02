Serie D, tre punti a tavolino per il Rende: come cambia la classifica

Ultime News

La Reggina che sabato affronterà in trasferta la Spal cercherà di confermare la solidità difensiva messa in mostra nelle ultime uscite, contro uno degli attacchi più prolifici della serie B. Amaranto che hanno subito 3 gol...

Due sconfitte ed una vittoria. Questo il bilancio della Reggina, sotto la direzione arbitrale del signor Alessandro Prontera di Bologna, designato per la sfida tra gli amaranto e la Spal, in programma sabato a Ferrara. Il...

L’ex difensore della Reggina, Ivan Franceschini non è più l’allenatore del Castrovillari, in serie D. Lo ha annunciato la società rossonera attraverso un comunicato ufficiale. “Il Castrovillari Calcio 1921,...

Reggina

Sfida delicata quella che attende la Reggina, che sabato alle 14 affronta in trasferta la Spal, ottava forza del campionato e in piena corsa per un piazzamento playoff. All’andata gli estensi riuscirono ad imporsi per 1-0 sugli...