Serie D, Ivan Franceschini non è più l’allenatore del Castrovillari

L’ex difensore della Reggina, Ivan Franceschini non è più l’allenatore del Castrovillari, in serie D. Lo ha annunciato la società rossonera attraverso un comunicato ufficiale. “Il Castrovillari Calcio 1921, comunica l’ interruzione del rapporto con l’allenatore della prima squadra Ivan Franceschini – si legge nella nota ufficiale – . La società ringrazia lo stesso per il lavoro svolto sino a oggi e per la grande professionalità e la grande umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando lui le migliori fortune. Gli allenamenti odierni saranno diretti dall’allenatore in seconda Mister Maurizio Balestrieri e dal preparatore atletico Prof. Michele Bruni”.