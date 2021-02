Reggina, il dubbio di Baroni: in tre per due maglie

La Reggina che sabato affronterà in trasferta la Spal cercherà di confermare la solidità difensiva messa in mostra nelle ultime uscite, contro uno degli attacchi più prolifici della serie B.

Amaranto che hanno subito 3 gol nelle ultime sei uscite (due dei quali nel rocambolesco derby di Cosenza), con quattro gare terminate a porta inviolata. Frutto di un approccio tattico e caratteriale diverso, più maturo e consapevole. Nonostante le difficoltà dovute alle condizioni fisiche di alcuni calciatori, specie nel reparto centrale, il tecnico Marco Baroni potrebbe ritrovare il greco Stavropoulos, uno dei calciatori maggiormente in crescita, uscito anzitempo proprio a Cosenza per un guaio muscolare e costretto a costretto a giocare solo gli ultimi scampoli di match contro il Pordenone. Il calciatore amaranto sembra sulla via del pieno recupero. Al contempo la coppia Cionek-Loiacono, gara dopo gara, ha mostrato affiatamento e compattezza. Tre uomini per due maglie, dunque: per mister Baroni finalmente, un dubbio di abbondanza per la prossima gara contro la Spal.

v.i.