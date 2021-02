Roccella, Curtale: “Sconfitta immeritata, ma ci salveremo. Adesso testa al derby”

Grande rammarico per una sconfitta che brucia, ma nulla da rimproverare a chi è sceso in campo. Questo il pensiero del ds del Roccella Francesco Curtale, subito dopo il ko degli amaranto ad opera del Licata. Di seguito, le dichiarazioni di Curtale, riprese dalla pagina ufficiale facebook Asd Roccella 1935.

SCONFITTA IMMERITATA-Fa rabbia, i ragazzi meritavano almeno il pari e sono stati encomiabili. Nei 94 minuti il Roccella, nonostante si fosse trovato sotto di due gol, ha avuto una reazione ragionata, buttando il cuore oltre l’ostacolo. Siamo scesi in campo con otto under su undici, c’erano ragazzi di 16 e 17 anni. Ripeto, sconfitta immeritata, forse anche il pareggio ci avrebbe fatto andare a casa amareggiati.

CALCIO PROPOSITIVO-I numeri dicono che giochiamo meglio in trasferta, ma bisogna mettere in evidenza anche la problematica relativa al Covid, che ci hanno fatto rinunciare a 5 titolari. Io vedo squadre che giocano spesso con una punta e solo qualche volta con due, noi anche fuori casa schieriamo le tre punte. Oggi abbiamo fatto un’ottima prestazione, ma sia io ed il mister sappiamo che i punti vengono prima delle prestazioni.

I SINGOLI-Falzetta grande scoperta? Per chi non lo conosceva si, noi sapevamo che poteva darci una grande mano, anche perché può giocare in più ruoli. Cerchiamo acquisti mirati, la società si sta impegnando molto economicamente. Il mix perfetto sarebbe salvarci e nello stesso tempo lanciare ragazzi della zona, così come stiamo facendo. Boubacar? L’ho voluto io, so che quando è arrivato qualcuno era scettico, ma di questo ragazzo ne sentiremo parlare, è molto forte e si applica tanto negli allenamenti. Sidibe è uno dei perni della squadra, anche se a volte vuole strafare.

IL DERBY ED I RINFORZI-Siamo la squadra più giovane di tutti e nove i gironi della D, su questo ci sono i pro e i contro. Ma proprio oggi che abbiamo perso, sono ancora più convinto del fatto che ci salveremo. Dobbiamo accettare questa sconfitta e pensare già alla prossima domenica, senza piangerci addosso. Faremo di tutto per portare punti da San Luca. Mercato? Penso che prima della fine arriverà un difensore centrale, che sta giocando in un altro girone della D, e se si riesce prenderemo anche un centrocampista centrale di grossa stazza fisica.