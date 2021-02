Folorunsho a RNP: “Taibi mi ha voluto a tutti i costi, Baroni mi ha dato continuitÃ  “

Gol, assist, prestazioni devastanti. In poco più di due mesi, Michael Folorunsho è diventato uno degli emblemi della risalita amaranto. Un centrocampista universale, il cui futuro, continuando così, non potrà che essere roseo.

“Sono davvero felice per il momento che stiamo vivendo-dichiara Folorunsho a ReggioNelPallone-, abbiamo fatto i conti con momenti di grande sofferenza e tristezza, ma non ci siamo mai disuniti. Io tra i leader di questa Reggina? I leader non si autoproclamano e non si vedono dalle dichiarazioni, ma dal rispetto che ti viene portato dal resto della squadra, sia come persona che come calciatore. Per quel che mi riguarda, io sono a disposizione del gruppo, del club, e cerco di dare sempre tutto quello che ho dentro, per crescere e migliorare insieme agli altri. Gli obiettivi della squadra, devono venire prima di quelli personali”.

Sull’arrivo a Reggio e sulla maturazione. “Devo tanto al direttore Taibi, perché ha puntato su di me e mi ha voluto portare a Reggio a tutti i costi. Lui ha creduto nelle mie potenzialità, nonostante fossi reduce da un campionato in cui non avevo giocato praticamente mai. Sono grato anche a mister Baroni, il quale mi ha dato serenità e continuità, facendomi maturare molto”.

