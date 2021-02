Verso Spal-Reggina, estensi a secco di vittorie: al ”Mazza” nel segno del 6…

Agli antipodi. Per una squadra che vince e continua a macinare punti, ce n’è un’altra che versa in un periodo di difficoltà, probabilmente il peggiore della stagione. Il riferimento è legato rispettivamente a Reggina e Spal, che sabato alle ore 14 si sfideranno al ”Paolo Mazza” di Ferrara per dar vita alla gara di ritorno di questo campionato cadetto. Il focus odierno, infatti, riguarda proprio la squadra di casa, entrata in una sorta di tunnel oscuro dal quale non sembra riuscire a tirarsi fuori.

A parlare, come sempre, è il campo, sul quale la Spal non vince da ben sei partite, per quello che è il rendimento peggiore della gestione Marino in questa stagione. Nelle ultime sei uscite, infatti, la squadra estense ha totalizzato 5 punti, per un bilancio di 5 pareggi ed una sconfitta. Sei, come i risultati utili consecutivi della Reggina (3 vittorie ed altrettanti pareggi), la quale, invece, sta vivendo il suo miglior momento della stagione.

Dati che evidenziano il momento delle due squadre anche in classifica. Attualmente, infatti, il club spallino si trova all’8° posto a quota 37 punti e gli amaranto al 12° con 29, ma se si va a dare un’occhiata alla classifica relativa al girone di ritorno, si nota un rovesciamento della medaglia ed un notevole distacco tra le due compagini. Considerando la classifica dal giro di boa ad oggi, dunque, la Reggina occuperebbe il secondo posto con 11 punti (solo il Venezia meglio dei calabresi) e la Spal al terzultimo posto a quota 4. Ciò a testimonianza delle oggettive difficoltà accusate dal club emiliano in tale periodo (solo Pescara ed Entella hanno fatto peggio).

Risultati che inevitabilmente hanno influito sulla discesa in classifica dei biancoazzurri. Dall’inizio del periodo ‘senza vittorie’, infatti, Paloschi e compagni sono scivolati dal terzo all’ottavo posto, l’ultimo disponibile per la disputa dei play-off. In casa biancoazzurra, dunque, si è in cerca di una svolta, già sfiorata la settimana scorsa a Vicenza, dove i locali hanno agguantato il pareggio da 0-2 a 2-2. Numeri a parte, al ”Paolo Mazza” il verdetto finale…