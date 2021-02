Reggina, i precedenti contro Marino: bilancio in favore del tecnico, ma…

La sfida contro la Spal riproporrà il confronto tra la Reggina e mister Pasquale Marino, allenatore incrociato molte volte, soprattutto nelle stagioni in Serie A.

Il bilancio è nettamente in favore del tecnico dei ferraresi, capace di ottenere un filotto impressionante al “Granillo”, dove ha sempre vinto: con il Catania nel 2006, con l’Udinese nel 2008 e nel 2009, con il Pescara (in B) nel 2013 e lo scorso novembre con la Spal. A queste 5 vittorie in trasferta si aggiunge quella ottenuta in casa nel 2007 alla guida dei friulani.

A fronte delle 6 vittorie non si sono mai verificati pareggi, mentre sono solamente 2 i successi amaranto: a marzo 2007, quando la Reggina di Mazzarri vinse 4-1 sul neutro di Rimini contro il Catania, e a novembre del 2008, con la vittoria per 1-0 della squadra amaranto guidata da Orlandi al “Friuli” di Udine.

Solo 2 successi, entrambi ottenuti in trasferta; una statistica benaugurante in vista del confronto che la Reggina sosterrà a Ferrara.