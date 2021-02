Reggina, Folorunsho contro la “maledizione del due”

A segno per 2 incontri consecutivi, il centrocampista amaranto proverà a scrivere il proprio nome tra i marcatori per la terza gara di fila

Ci ha preso gusto Micheal Folorunsho, che grazie alle ultime due pesantissime marcature realizzate contro Cosenza e Pordenone, ha raggiunto quota 5 tra i marcatori diventando il miglior realizzatore amaranto al pari di Liotti.

L’infaticabile e duttilissimo centrocampista proverà nel prossimo match contro la Spal, a spezzare una maledizione che finora ha colpito i calciatori amaranto andati in gol. Nessuno è riuscito ad andare in rete per tre gare consecutive. Si sono fermati a due partite di fila a segno sia Menez, partito in maniera promettente con le reti contro Salernitana e Pescara nei primi due match del torneo, che Montalto, a segno contro Pescara ed Entella.

Proverà Folorunsho a spezzare l’incantesimo per riuscire a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori per la terza partita di fila.