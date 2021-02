Reggina, prosegue il lavoro in vista di Ferrara: il report

Verso Spal-Reggina, intenso lavoro atletico per gli amaranto: le ultime dal centro sportivo Sant'Agata.

Reggina in campo nella mattinata odierna, per continuare a preparare l’ostica trasferta in programma sabato al Paolo Mazza.

Di seguito, il report diffuso da reggina1914.it.

Nella mattinata di oggi la squadra si è ritrovata al centro sportivo Sant’Agata per proseguire la preparazione in vista di Ferrara. La prima parte di seduta è stata caratterizzata da riscaldamento in palestra e test atletici.

Il gruppo si è poi spostato sul campo numero 2, effettuando esercitazioni di natura atletiche e concludendo con una partita a campo ridotto 11 vs 11.

Per la giornata di domani è prevista una sessione mattutina.