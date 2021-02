Spal-Reggina, storie di ex: Missiroli, un figlio del Sant’Agata contro il suo passato

Non solo Thiago Cionek. Spal-Reggina farà scorrere l’album dei ricordi anche sul fronte locale, dal momento che nella compagine estense milita Simone Missiroli.

Più di 150 presenze e venti gol tra A e B per il figlio dell’indimenticabile “Furia”, anch’esso grande protagonista con la maglia della Reggina. Per i tifosi amaranto, il rammarico di aver visto “Missile” lasciare la squadra con cui è cresciuto, proprio nel momento in cui era diventato un centrocampista completo (lui che era partito come attaccante), in grado di fare la differenza.

Quel ragazzo è cresciuto, ed oggi si avvia alla fase conclusiva della propria carriera, dopo essersi regalato la grande soddisfazione di giocare anche in Europa League con il Sassuolo. L’unico rammarico è costituito da un brutto infortunio, che lo ha bloccato proprio quando il suo nome cominciava a circolare nell’orbita sia di alcuni grandi club che della nazionale.

Il figlio del Sant’Agata sabato potrebbe partire dalla panchina (qualora superasse un problema al polpaccio, accusato di recente) proprio come successo nella gara d’andata, al Granillo, quando prese il posto di Valoti al minuto 62.