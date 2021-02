Spal-Reggina, storie di ex: Cionek torna a Ferrara…

Da Ferrara a Reggio Calabria. Sabato pomeriggio, al Paolo Mazza, Thiago Cionek vestirà i panni del grande ex sulla sponda amaranto. Il difensore brasiliano, naturalizzato polacco, è giunto in riva allo Stretto proprio dopo due stagioni e mezzo (78 presenze ed una rete) in terra emiliana.

Arrivato in biancazzurro nel mercato invernale della stagione 2017/18 (la prima della Spal in massima serie) dal Palermo, il difensore era reduce dalle altre esperienze italiane con Padova e Modena. Venne schierato sin da subito in prima linea dal momento in cui mister Semplici lo piazzò all’interno del trio difensivo di allora. Era il primo anno della Spal in Serie A e culminò con la salvezza, che si ripeté l’anno dopo migliorando nettamente le prestazioni. Sempre con il sopracitato tecnico in panchina e con l’esperto difensore al comando della difesa biancoazzurra.

Decisamente meno fortunata la terza annata in massima serie, conclusasi con la retrocessione degli estensi tra il temuto scenario del lockdown, a ridosso del quale, però, Cionek fece parlare di sé in tutt’Italia. Non per un gol o una giocata, ma per un gesto encomiabile fuori dal rettangolo di gioco, riferito alla rapina sventata in centro a Ferrara che lo vide rincorrere e fermare un ladro tra le vie principali della città, per un gesto che fece accrescere la stima della piazza nei suoi confronti.

Ferrara e la Spal sono rimaste nel cuore del centrale difensivo, che si presenterà per la prima volta da avversario in quello che è stato il “suo” stadio. Cionek ha sfidato i suoi vecchi colori nella gara di andata, al Granillo: un pomeriggio amaro sia per gli amaranto che per il numero 3, autore di una prova balbettante. Un girone dopo, c’è la ferma intenzione di confermare che la musica è cambiata.