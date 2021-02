Reggina, Gallo: “Di fronte alle sconfitte sono stato malissimo. Serie A, poi posso anche morire”

"Non pensavo si potesse soffrire così. Avevo finito col non dormire e col non mangiare...".

“Come ho vissuto i primi veri momenti no, arrivati nella prima parte di questo campionato? Male, malissimo. Non pensavo si potesse soffrire così. Avevo finito col non dormire e col non mangiare, per fortuna adesso le cose stanno andando meglio”. Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta del Sud, il Presidente Gallo ha parlato delle difficoltà incontrate quest’anno dalla Reggina.

La Roma e la Reggina, due grandi amori. “Un dirigente a cui mi ispiro? Senza dubbio a Dino Viola (storico presidente della Roma che negli anni ’80 vinse lo scudetto). Anzi, a dirla proprio tutta, se dovessi essere considerato anche soltanto come un’unghia di Dino Viola, potrei ritenermi più che soddisfatto della mia carriera da dirigente calcistico”.

Alla domanda su cosa sceglierebbe sulla prima Champion’s della Roma o il ritorno in A della Reggina, l’imprenditore romano risponde in maniera netta. “Come ho detto qualche giorno fa, la Roma per me rappresenta una madre, e la Reggina una moglie. Ma se mi mette di fronte ad una scelta simile, le rispondo senza pensarci un attimo: la serie A della Reggina. Mi dica dove devo firmare, che le metto cento firme (ride, ndc). Se porto la Reggina in serie A ho raggiunto davvero il massimo, a quel punto potrei anche morire”.