Spal, Valoti: ”Contro la Reggina una delle gare piÃ¹ importanti. PuÃ² essere decisiva”

Mattia Valoti è sicuramente uno dei prospetti più interessanti in casa Spal. Cresciuto tra Albinoleffe e Milan, il talentuoso centrocampista 27enne è, al pari di Paloschi, il miglior marcatore della squadra estense in questa prima parte di campionato, con 7 reti all’attivo. Per lui ed il club spallino è da poco iniziata un’altra settimana di lavoro, che questa volta li proietterà verso la sfida di ritorno con la Reggina di mister Baroni. Della squadra amaranto e del suo tecnico, Valoti ha parlato nel corso della conferenza stampa organizzata dal club biancoceleste, all’interno della quale si sono toccati diversi temi. Di seguito, le parole del centrocampista:

SUL MOMENTO ATTUALE- “Siamo consapevoli che viviamo un momento difficile, con sei partite senza vincere. Ci manca qualcosa e la riprova è arrivata anche nell’ultimo match quando avanti di due gol ci siamo fatti riprendere. Abbiamo avuto un calo come quello ad inizio di stagione dopo il quale siamo riusciti ad ottenere comunque sei vittorie consecutive. Dobbiamo essere consapevoli che possiamo farlo nuovamente”.

SUL MODULO- “Abbiamo fornito buone prestazioni sia con il 3-4-2-1 che con il 3-5-2, un modulo che conosciamo bene per averlo usato anche con mister Semplici è che ci dà buona solidità e capacità di creare. Con gli innesti del mercato di gennaio, però, credo che anche il 4-3-1-2 possa adattarsi bene alle qualità che abbiamo visti i tanti attaccanti forti che abbiamo in rosa”.

SULLA SFIDA CON LA REGGINA E SU BARONI- “Sarà una gara importante contro una squadra in forma che viene da una lunga striscia di risultati consecutivi. Con l’arrivo di Baroni, poi, ha trovato la sua quadratura e verrà qui per fare la partita. Contro di loro ci aspetta una delle partite più importanti, può essere decisiva per la nostra stagione”.