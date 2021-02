Reggina-Pordenone, l’MVP dei nostri lettori: Bellomo, un ingresso decisivo

Il sondaggio di Rnp ha incoronato il fantasista barese come migliore in campo degli amaranto nella sfida del ''Granillo''

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori.

Nicola Bellomo, Michael Folorunsho e Giuseppe Loiacono sono stati i tre calciatori sottoposti al vostro giudizio per quanto concerne la ventiquattresima uscita in campionato della Reggina, avvenuta allo stadio ”Granillo” contro il Pordenone e terminata con il risultato di 1-0.

Il sondaggio post partita, svoltosi come sempre attraverso la pagina ufficiale facebook di ReggioNelPallone, si è concluso con la vittoria del centrocampista Nicola Bellomo, il migliore in campo tra gli amaranto secondo i lettori di RNP (per la terza volta in questo campionato). Il fantasista barese, eletto migliore in campo dai nostri lettori anche nella gara d’andata, è subentrato ad inizio ripresa al posto di Micovschi, risultando determinante. Tante belle giocate ed un pallone col contagiri servito all’indirizzo di Michael Folorunsho in occasione del goal che ha deciso il match

Il 30enne di Bari Vecchia ha ottenuto 165 preferenze espresse sotto forma di “reactions”. Centoundici (111) sono andate all’indirizzo di Folorunsho, 11 a Loiacono.

Appuntamento a sabato 27 febbraio, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Spal-Reggina.