Reggina, nel report del club un indizio importante: riecco Faty. E Montalto…

Indizio social. La Reggina è tornata a lavorare questa mattina in vista della delicata sfida di sabato contro la Spal, che vedrà la compagine dello Stretto presentarsi a Ferrara forte di sei risultati utili consecutivi. Questo, ma non solo. Mister Baroni, infatti, potrebbe giungere in terra emiliana con qualche volto ‘nuovo’ rispetto a quelli delle passate uscite, in questo caso dettato da qualche recupero.

Dal foto-servizio postato sui social dal club amaranto, relativo alla seduta odierna di allenamento, si scorge il volto di un calciatore che da qualche tempo è alle prese con problemi muscolari. Parliamo di Ricardo Faty (assente da tre giornate di campionato), il quale ha preso parte alla sessione di allenamento odierna insieme al resto del gruppo. Un sorriso in più per Marco Baroni, che dunque inizia a veder svuotarsi l’infermeria del centro sportivo Sant’Agata.

Come si evince dagli scatti presenti sulla pagina Facebook della Reggina stessa, quest’oggi era presente anche Adriano Montalto, il quale ha saltato l’ultima sfida contro il Pordenone a causa di qualche acciacco rimediato nelle ore antecedenti ad essa.