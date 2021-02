Reggina, ancora Asencio nel tuo cammino…

Affrontare la Reggina per due volte nello stesso campionato e con due maglie differenti. Dopo Andrea Tabanelli, sarà la volta di Raul Asencio, che sabato 27 febbraio, al ”Paolo Mazza” di Ferrara, scenderà in campo con la ‘sua’ Spal ospitando gli amaranto, in quella che sarà la 25^ giornata del campionato di Serie B.

Così come per lo stesso Tabanelli, però, c’è un aspetto ben preciso che lega Asencio alla Reggina. Come ricordiamo, infatti, l’attaccante spagnolo è stato il primo obiettivo di mercato del ds Taibi nel mercato di gennaio per quanto concerne il reparto offensivo. Dai primi contatti si passò ad un vero e proprio corteggiamento, poi sfumato in virtù dell’attesa del Genoa, allora ancora in fase di valutazione circa il futuro del suo calciatore. Poi il passaggio al Pescara, club con il quale Asencio giunse a Reggio Calabria il 2 ottobre (in foto), in virtù della partita del giorno dopo al ”Granillo” (terminata 3-1). Proprio nella gara d’andata contro la Reggina, l’unico acuto del 22enne di Vila-Real in questo campionato, ovvero l’assist per il goal di Maistro che, al termine della gara, servì soltanto per le statistiche.

Il suo trasferimento in terra emiliana risale allo scorso 1 febbraio. Contro Empoli (9′) e Vicenza (68′) le sue uniche apparizioni in maglia biancoceleste fino ad oggi. Da obiettivo di mercato ad avversario: Reggina, di nuovo Asencio nel tuo cammino…