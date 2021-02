La Salernitana riabbraccia Dziczek (FOTO)

Ultime News

Affrontare la Reggina per due volte nello stesso campionato e con due maglie differenti. Dopo Andrea Tabanelli, sarà la volta di Raul Asencio, che sabato 27 febbraio, al ”Paolo Mazza” di Ferrara, scenderà in campo...

In vista della gara casalinga di domani pomeriggio, che vedrà la Cittanovese ospitare il Rende per la 20esima giornata del girone I di serie D, mister Graziano Nocera ha convocato 27 calciatori. L’unico indisponibile, è...

Reggina

“Questo gruppo vuole più coccole e meno chiacchiere. Ovunque andiamo, in giro per i campi, troviamo pubblico sugli spalti e gente fuori dagli impianti. Qui è sempre tutto blindato. Giusto così, per carità, le regole sono...