Reggina, primo allenamento in vista della Spal: il lavoro svolto dagli amaranto

Ecco come mister Baroni ha condotto il primo allenamento della settimana

Sabato 27 febbraio alle ore 14 la Reggina sarà di scena al ”Paolo Mazza” di Ferrara per sfidare la Spal di mister Marino. Dopo il successo ottenuto due giorni fa contro il Pordenone ed il giorno libero concesso dallo staff tecnico nella giornata di ieri, la squadra amaranto si è riunita questa mattina presso il Centro Sportivo Sant’Agata, dove ha iniziato a preparare la prossima sfida contro gli emiliani. Di seguito, il report dell’allenamento fornito dal club:

Stamattina la squadra ha ripreso gli allenamenti sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata per preparare la trasferta di Ferrara. La seduta si è aperta con il consueto riscaldamento, prima di svolgere un esercizio in fase di possesso con scambi rapidi. L’allenamento è poi proseguito con una partitella su 70 metri, con i calciatori di movimento divisi in tre gruppi. Nel finale si è disputata una partitella a metà campo.

Per la giornata di domani è prevista una sessione mattutina.