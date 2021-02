Cittanovese, Nocera sprona l’ambiente: “Più coccole e meno chiacchiere”

“Questo gruppo vuole più coccole e meno chiacchiere. Ovunque andiamo, in giro per i campi, troviamo pubblico sugli spalti e gente fuori dagli impianti. Qui è sempre tutto blindato. Giusto così, per carità, le regole sono chiare. Ma bisogna trovare il modo di avvicinare i tifosi alla squadra. I ragazzi ne hanno bisogno”.

Così Graziano Nocera, alla vigilia della sfida casalinga che vedrà la Cittanovese ospitare il Rende. “In questi mesi sono cambiate tante cose- si legge su calciocittanovese.it-a partire proprio dal Rende, adesso rinforzato e ammazza grandi. Noi dobbiamo dare forza alla prova di Messina, cercando la continuità e centrando una vittoria preziosa”.

L’importantissimo pareggio ottenuto sul campo dell’Acr Messina è già alle spalle. “La gara di domenica è il passato. Non dobbiamo specchiarci sulla prestazione o sul punto. Domani dobbiamo costruire altro, con il gioco, il sacrificio e la consapevolezza. L’avversario viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Noi dovremo fare meglio di loro sotto tutti i punti di vista. Scontro diretto? È una partita come tutte le altre. Alleno un gruppo straordinario, al di là della tattica o delle sfumature che si vogliono cercare”.