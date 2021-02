Accadde oggi: la capolista non molla, il ciclone Denis si abbatte sulla Paganese

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto: lo scorso anno il 3-0 sui campani, propiziato dall'ingresso del Tanque ad inizio secondo tempo.

23 febbraio 2020, Lega Pro girone C, ottava giornata di ritorno. Mentre l’incubo Covid inizia a fare capolino in Italia, la Reggina ospita la Paganese al Granillo. Gli amaranto di Mimmo Toscano hanno ancora un considerevole vantaggio sulle inseguitrici, ma dopo il pareggio di Catania non possono commettere passi falsi.

Il primo tempo è all’insegna delle difficoltà, anche perché la terna arbitrale annulla inspiegabilmente un regolarissimo gol di Rivas, scatenando le vibranti proteste dei padroni di casa. Ma la capolista, ha un asso nella manica che si chiama German Denis. El Tanque, inizialmente tenuto in panchina, entra nella ripresa e cambia completamente volto alla partita, procurandosi e trasformando il rigore che sblocca il risultato. Da lì in poi, è tutta un’altra storia. La compagine dello Stretto domina, trovando il bis con Rubin e finendo col dilagare nel finale, quando lo scatenato Denis firma la sua doppietta personale. Reggina 3 Paganese 0, in quella che ad oggi è l’ultima vittoria interna degli amaranto di fronte ai propri tifosi…

Di seguito, le immagini più suggestive di quel pomeriggio, targate ReggioNelPallone.it.