Ex amaranto, Bogdani: “Che bravo Folorunsho! Reggio, ti auguro la serie A”

Quattro stagioni in riva allo Stretto, tre campionati di A ed uno di B conclusosi con la promozione. Erjon Bogdani da queste parti ha lasciato ottimi ricordi, entrando nel cuore dei tifosi amaranto con il gol che decise il derby di Cosenza targato 2001/2002.

L’ex centravanti albanese, è stato intervistato dalla Gazzetta del Sud: un mix di presente e passato, tutto colorato d’amaranto…

3 PUNTI D’ORO-Sono riuscito a vedere la gara di domenica, rimanendo impressionato da Folorunsho, giocatore dotato di una forza fisica straripante. Tre punti che consentiranno alla Reggina di affrontare i prossimi impegni con più serenità. Non era facile superare i neroverdi, nelle cui fila ci cono ottime individualità. L’ingresso di Bellomo ha dato vivacità alla manovra.

REGGIO MERITA LA A-Ho sempre creduto nel gruppo, rafforzato nel mercato di gennaio. La proprietà ha riportato il club in B facendo investimenti rilevanti, ma non credo si voglia accontentare. Reggio è una piazza importante. Auguro alla mia ex squadra di ritornare nel calcio che conta, cioè in A. Fa piacere che la Reggina si sia ripresa dopo gli alti e bassi di inizio stagione. Una ventina di giorni fa ho incontrato a Milano l’amico Taibi, ci siamo fatti una lunga chiacchierata. Con lui abbiamo giocato insieme. è un amico e spero rimanga a lungo in Calabria.

LE FAVORITE-Empoli e Monza rimangono in pole position. Attenzione anche al Venezia. La Salernitana non sembra, invece, attrezzata per puntare al salto diretto, ma potrebbe arrivare al traguardo attraverso i playoff.

RICORDI DOLCISSIMI…Ricordo i match al San Siro ed all’Olimpico. Eravamo seguiti da tanti tifosi, soprattutto a Roma. Venni schierato titolare il 19 marzo 2000 quando battemmo i giallorossi, gol di Cozza e Cirillo. Che pomeriggio indimenticabile! Non ho scordato il primo gol al Venezia, il Granillo era gremito e il successo ci diede la spinta per raggiungere la salvezza. Unica nota stonata il doppio turno contro il Verona che costò la retrocessione. L’anno successivo ci riscattammo tornando immediatamente in A. Decisi il derby di Cosenza ed il match con la Pistoiese. Ho ancora negli occhi la festa sul Lungomare, la gente si riversò in strada.