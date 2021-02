Serie B, i TOP della 24^ giornata

La Reggiana ha sorpreso tutti. Parigini-Di Tacchio, uomini prima che calciatori. Baroni, la Reggina non si ferma…

TOP SQUADRA

1)Reggiana-Gli emiliani testimoniano appieno quanto il campionato di B sfugga ai pronostici. Il dominio sul campo del Cittadella, toglie la compagine di Alvini dalla zona playoff.

2)Monza-La corazzata biancorossa, doveva dimostrare che quello col Pisa era stato solo un blackout passeggero. La vittoria nel big match di Verona, è stata la più “pesante” delle risposte.

3)Cremonese-Dietro la lavagna fino alla scorsa settimana, i grigiorossi rialzano la testa, vincendo in rimonta il derby di Brescia. Un’iniezione di fiducia, sulla strada verso la salvezza.

TOP CALCIATORI

1)Vittorio Parigini (Ascoli) e Francesco Di Tacchio (Salernitana)-Sono i primi a precipitarsi verso Dziczek, per prestargli soccorso. Un gesto che racchiude mille valori in un momento che sembrava drammatico, e che vale più di qualsiasi gol o grande giocata.

2)Mario Balotelli (Monza)-Galliani è stato chiaro, quella di Monza è l’ultima occasione per un campione mancato. La rete di Verona pesa come un macigno, di sicuro l’ex Milan è un lusso per la B.

3)Daniel Ciofani (Cremonese)-Dopo un primo tempo opaco, si carica sulle spalle i grigiorossi, reduci da due sconfitte consecutive. Freddezza e temperamento, per una doppietta decisiva.

TOP ALLENATORI

1)Matteo Alvini (Reggiana)-Al secondo anno sulla panchina granata, ha gettato le basi per compiere un’altra impresa, dopo quella relativa alla vittoria della Lega Pro.

2)Marco Baroni (Reggina)-Miglior serie positiva della stagione, per una Reggina sempre più vicina alla zona-tranquillità. Nell’intervallo col Pordenone dà la scossa ai suoi, con un doppio cambio decisivo.

3)Domenico Di Carlo (Vicenza)-Il suo Vicenza non muore mai. Per maggiori informazioni informazioni chiedere alla Spal, rimontata nel giro di 5 minuti in una gara che sembrava chiusa.

f.i.