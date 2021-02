Le pagelle di RNP: si scrive Denis, si legge combattente

Il suo ingresso dalla panchina, per un motivo o per un altro, continua a rivelarsi preziosissimo. Anche ieri, German Denis ha dato un contributo importante alla causa amaranto: l’economia del match non gli ha consentito di rendersi particolarmente insidioso in fase conclusiva, ed allora El Tanque è andato a recuperare tantissimi palloni nelle retrovie, combattendo come un leone .

Intelligenza tattica fuori dal comune, sacrificio, intensità. A quasi 40 anni, il centravanti argentino ha ancora l’ardore e la voglia di combattere di un ragazzo ad inizio carriera. Doti fondamentali, messe al servizio di una Reggina che continua a risalire la china di una classifica decisamente più confortevole, ma ancora incerta.

Di seguito, voto e giudizio dati ieri da ReggioNelPallone.it, subito dopo la partita col Pordenone.

Dal 1’ st Denis 6,5 Indossa subito le armature, guadagna falli preziosi e recupera palloni. Guerriero.