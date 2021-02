Il punto sulla Serie B: il Venezia vince in rimonta, la Salernitana ritrova il successo

Ventiquattresima giornata di Serie B che inizia a fornire verdetti importanti in classifica, in vista del rush finale di campionato. Apre la giornata la sfida tra Frosinone e Pescara con i delfini che strappano un punto d’oro al Benito Stirpe; continua il periodo altalenante dei ragazzi di mister Nesta, che sono scivolati fuori dalla zona play-off. La copertina della giornata va al Venezia, che rimonta contro l’Entella grazie alla doppietta del norvegese Johnsen; periodo nero per i liguri che raccolgono la quinta sconfitta di fila e restano inchiodati all’ultimo posto. Altra rimonta quella del Vicenza, che – sotto di due gol – riesce ad agguantare il pareggio contro la SPAL; ai biancazzurri la vittoria manca da ben 6 giornate e il podio si allontana sempre di più. Vittoria importante per la Reggiana, che espugna il campo del Cittadella: veneti che non perdevano in casa dalla sesta giornata di campionato. Torna a vincere dopo quattro giornate di digiuno la Salernitana, i granata trascinati da Gennaro Tutino hanno espugnato il “De Luca” di Ascoli. Continua la scalata del Monza: i brianzoli, grazie alla vittoria di misura contro il Chievo, si avvicinano prepotentemente all’Empoli capolista. Gli azzurri non sono riusciti ad ottenere i 3 punti contro il Pisa, centrando il quarto pareggio consecutivo (dodicesimo stagionale, solo il Cosenza ne ha fatti di più – 15 -). Successo importante della Reggina, che tra le mura amiche del Granillo strappa la vittoria al Pordenone, MVP di giornata Folorunsho che si rileva la bestia nera dei ramarri. Chiude la giornata la partita tra Lecce e Cosenza, che vede i salentini trionfanti, grazie anche ai due rigori.

Santo Nicolò