Reggina, un girone di ritorno col vento in poppa: solo il Venezia meglio degli amaranto

Tre punti che valgono doppio. La Reggina si riallontana dalla zona pericolo, riportandosi a +3 dalla zona playout ed aumentando in maniera quasi definitiva il vantaggio dalle ultime tre.

Un momento di forma tangibile, messo in risalto anche dalle statistiche. Il successo sul Pordenone infatti, permette alla Reggina di ottenere il sesto risultato utile consecutivo. Si tratta della migliore striscia positiva della stagione per Loiacono e compagni, in precedenza capaci di arrivare a cinque nelle prime cinque di campionato.

Un girone di ritorno a ritmi elevati, per la formazione di Baroni: sono undici i punti conquistati nel girone di ritorno, frutto di tre vittorie e due pareggi. Solo il Venezia ha fatto meglio, con tredici punti conquistati.

E’ cresciuto anche il fattore campo, dal momento che i clean sheet consecutivi al Granillo sono saliti a tre (Salernitana, Entella, Pordenone). Miglioramento tangibile anche per la difesa, diventato un punto di forza: sono soltanto tre, i gol subiti nelle ultime sei gare.

I numeri sorridono, la strada da seguire è quella tracciata a partire da gennaio.

Celestino Casedonte