Serie B, 24^ giornata: la TOP 11 di RNP

Anche questa settimana, troviamo un calciatore amaranto nella top undici scelta da ReggioNelPallone.

Il modulo della 24^ giornata, è il 4-2-3-1. In un turno che ha regalato poca gloria ai portieri, tra i pali troviamo Bardi del Frosinone, autore di due interventi che hanno evitato ai suoi la clamorosa sconfitta contro il Pescara. I terzini, sono Birindelli del Pisa e Valeri della Cremonese: il primo è andato a segno nel derby contro l’Empoli, il secondo ha sfoderato una prestazione sontuosa nel derby di Brescia. Al centro della difesa, gol e centimetri: Pasini ha avviato la rimonta del Vicenza con la Spal, Gyomber è stato tra i migliori in campo di Ascoli-Salernitana.

In mezzo al campo, muscoli e tecnica. Hjulman ha dato una grossa mano al Lecce nella rimonta contro il Cosenza, Folorunsho è stato decisivo nel successo della Reggina sul Pordenone.

Sulla trequarti, un’altra raffica di reti: doppietta per Johnsen in Venezia-Entella e per Tutino in Ascoli-Salernitana, ma anche Laaribi ha trovato la via del gol, nel trionfo della Reggiana a Cittadella. Terminale offensivo della nostra “fanta-squadra” è Balotelli, al primo acuto del 2021 nel big match tra Chievo e Monza. In panchina, Alvini della Reggiana.

SERIE B, LA TOP 11 DI REGGIONELPALLONE

4-2-3-1: Bardi (Frosinone); Birindelli (Pisa), Pasini (Vicenza), Gyomber (Salernitana), Valeri (Cremonese); Hjulmand (Lecce)Folorunsho (Reggina); Johnsen (Venezia) Laribi (Reggiana), Tutino (Salernitana); Balotelli (Monza).

f.i.