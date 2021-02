Reggina-Pordenone, i voti dei quotidiani: Folo-Bellomo, coppia micidiale

Terza vittoria nelle ultime quattro gare per la Reggina targata Baroni. I quotidiani sportivi, mettono in risalto la prova di Folorunsho e Bellomo, autori rispettivamente del gol e dell’assist che hanno consentito agli amaranto di stendere il Pordenone. Spicca anche capitan Loiacono, 6.5 per mister Baroni.

GAZZETTA DEL SUD- Nicolas 6; Delprato 6, Loiacono 7, Cionek 6, Di Chiara 6 (45′ st Stavropoulos sv); Crimi 6.5 (30′ st Bianchi sv), Crisetig 6.5; Micovschi 5.5 (1′ st Bellomo 7), Folorunsho 7.5, Edera 5.5 (19′ st Okwonkwo 5.5); Rivas 5.5 (1′ st Denis 6). All.: Baroni 6.5.

QUOTIDIANO DEL SUD- Nicolas 6.5; Delprato 6.5, Loiacono 6.5, Cionek 6.5, Di Chiara 6.5 (45′ st Stavropoulos sv); Crimi 6.5 (30′ st Bianchi 6.5), Crisetig 6.5; Micovschi 6 (1′ st Bellomo 7), Folorunsho 7, Edera 6 (19′ st Okwonkwo 6); Rivas 6 (1′ st Denis 6.5).

GAZZETTA DELLO SPORT –Nicolas 6; Delprato 6, Loiacono 6.5 Cionek 6, Di Chiara 5.5 (45′ st Stavropoulos sv); Crimi 6 (30′ st Bianchi 6), Crisetig 6; Micovschi 5.5 (1′ st Bellomo 7), Folorunsho 6.5, Edera 6 (19′ st Okwonkwo 5.5); Rivas 5.5 (1′ st Denis 6). All.: Baroni 6.5.

CORRIERE DELLO SPORT-Nicolas 6; Delprato 6, Loiacono 6.5, Cionek 6, Di Chiara 6 (45′ st Stavropoulos sv); Crimi 6 (30′ st Bianchi sv), Crisetig 6; Micovschi 5.5 (1′ st Bellomo 6.5), Folorunsho 7, Edera 5.5 (19′ st Okwonkwo 5.5); Rivas 5.5 (1′ st Denis 6). All.: Baroni 6.5.

TUTTOSPORT – Nicolas 6.5; Delprato 6, Loiacono 6, Cionek 6.5, Di Chiara 6.5 (45′ st Stavropoulos sv); Crimi 6 (30′ st Bianchi 6), Crisetig 6; Micovschi 6 (1′ st Bellomo 6.5), Folorunsho 7, Edera 6 (19′ st Okwonkwo 6); Rivas 6 (1′ st Denis 6). All.: Baroni 6.5.