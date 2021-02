Serie D Girone I, 18^ giornata: Cittanovese e Roccella sorridono in trasferta

Primi 90′ del girone di ritorno in Serie D e per la prima volta dopo mesi, sono state disputate tutte le nove gare in programma, senza rinvii causa Covid-19, almeno nel Girone I. La copertina di giornata se la prende il Roccella, tornato in campo dopo oltre un mese e mezzo di stop forzato (e con ben 6 partite da recuperare), corsaro a Paternò per 1-0 grazie alla rete di Samake al quarto d’ora del primo tempo. Punto d’oro anche per la Cittanovese che strappa lo 0-0 in casa dell’ACR Messina primo della classe. Una rete in avvio di ripresa di Pablo Caballero manda invece al tappeto il San Luca, battuto a domicilio 1-0 dall’altra formazione messinese. Il Castrovillari di Francheschini torna con un punto da Dattilo; colpaccio interno del Rende che nel finale trova con Gozzerini il gol da tre punti contro l’Acireale.

SERIE D GIRONE I – 18^ giornata (21/02/2021)

Dattilo-Castrovillari 1-1

Licata-Marina di Ragusa 3-0

ACR Messina-Cittanovese 0-0

Paternò-Roccella 0-1

Rende-Acireale 1-0

San Luca-FC Messina 0-1

Sant’Agata-Biancavilla 1-0

Santa Maria Cilento-Gelbison 0-1

Troina-Rotonda 1-2

Classifica

34 ACR Messina

31 FC Messina**

30 Gelbison*

29 Acireale*

28 Licata*

24 San Luca***

24 Santa Maria Cilento

23 Dattilo***

21 Biancavilla*** (-1)

21 Rotonda****

19 Troina*

18 Paternò**

17 Castrovillari***

17 Cittanovese*****

17 Sant’Agata

16 Rende

15 Marina di Ragusa*

13 Roccella******

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite in meno

******sei partite in meno

Prossimo turno – 19^ giornata (24/02/2021)

Acireale-Troina

Biancavilla-ACR Messina

Castrovillari-Paternò

Cittanovese-Rende

Gelbison-San Luca

Marina di Ragusa-Sant’Agata

FC Messina-Dattilo

Roccella-Licata

Rotonda-Santa Maria Cilento