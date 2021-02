Reggina-Pordenone: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV e Streaming

Alle 15 per la 24esima giornata di serie B si affrontano Reggina e Pordenone. La Reggina torna in campo dopo la rimonta subita al Marulla, nella gara terminata 2-2 contro il Cosenza, mentre i friulani sono reduci dalla sconfitta in casa per 1-0 contro il Cittadella. La gara di andata, terminata 2-2, è l’unico confronto diretto tra le due formazioni. Dato sugli scontri ufficiali tra i due tecnici che sorride al tecnico neroverde: una sola vittoria per Baroni, 2 per Tesser e ben 4 i pareggi in sei incroci ufficiali.Reggina alla caccia di punti importanti per certificare l’uscita dalla zona bassa della classifica, ma che avrà di fronte un Pordenone che quest’anno in trasferta ha dimostrato di essere un avversario piuttosto ostico.

Probabile formazione Reggina Mister Baroni potrà nuovamente contare su Claudiu Micovschi in attacco per il match contro il Pordenone, mentre SItum sarà ancora out. Nicolas tra i pali, con Cionek e Loiacono coppia difensiva centrale e Di Chiara Lakicevic (in ballottaggio con Delprato) sulle fasce; Crisetig e Crimi confermati nuovamente a centrocampo, mentre sulla trequarti potrebbe partire titolare proprio il rientrante Micovschi, con Edera pronto a subentrare a gara in corso; Folorunsho, Menez e Montalto completeranno l’attacco amaranto.

REGGINA (4-2-3-1) – Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Micovschi, Folorunsho, Menez; Montalto. All.: Baroni.

Probabile formazione Pordenone Costretto a guardare i suoi dalla tribuna, causa squalifica, mister Tesser ha solo dubbio riguardo l’undici titolare che affronterà gli amaranto: corsa a due in difesa tra il recuperato Barison e Vogliacco, con il primo leggermente favorito. A completare la difesa a protezione di Perisan, saranno Berra, Camporese e Falasco. Privo di Calò, il centrocampo neroverde sarà guidato da Zammarini, Misuraca e Magnino. Reparto offensivo affidato alla velocità di Ciurria, pronto ad innescare Butic e Morra.

PORDENONE (4-3-1-2) Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Zammarini, Misuraca, Magnino; Ciurria; Butic, Morra. All.: Tesser (squalificato-in panchina Strukelj).

Reggina-Pordenone pronostico Reggina di mister Baroni che parte con i favori del pronostico secondo Snai, con il segno 1 quotato a 2.40 rispetto alla vittoria dei ramarri quotata 3.35. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 1 in leggermente in rialzo a quota 2.45, mentre la vittoria del Pordenone è quotata 3.25. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (Snai 2.85, Sisal 2.90). Da segnalare combo 1x+Multigol 1-5 data a 1.53 su GoldBet;

Reggina-Pordenone dove vederla in Tv o streaming Fischio d'inizio alle ore 15 della gara tra Reggina e Pordenone. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

