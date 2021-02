LIVE! Reggina-Pordenone su RNP

Cari amici di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida tra Reggina e Pordenone, 24esima giornata del campionato di serie bkt, fischio d’inizio al Granillo alle ore 15.

PRE PARTITA

Dopo il pareggio della gara d’andata, Reggina e Pordenone si affrontano al Granillo con necessità di classifica diverse. I friulani, senza Tesser in panchina squalificato per due turni, vogliono continuare a macinare punti lontano da casa: 5 delle 7 vittorie della stagione, infatti, il Pordenone le ha ottenute in trasferta. Reggina reduce da 3 pareggi e 2 successi nelle ultime cinque partite di campionato. La gara di andata, terminata 2-2, è l’unico confronto diretto tra le due formazioni. I precedenti tra i due tecnici sorridono al tecnico neroverde: una sola vittoria per Baroni, 2 per Tesser e ben 4 i pareggi in sei incroci ufficiali. Pordenone al 9° posto in classifica, proprio a ridosso della zona playoff, con 32 punti frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte.

Le probabili formazioni del match

Probabile REGGINA (4-2-3-1) – Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Micovschi, Folorunsho, Menez; Montalto. All.: Baroni.

Probabile PORDENONE (4-3-1-2) Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Zammarini, Misuraca, Magnino; Ciurria; Butic, Morra. All.: Tesser (squalificato-in panchina Strukelj).

L’arbitro dell’incontro

Sarà Simone Sozza di Seregno l’arbitro della gara tra Reggina e Pordenone; assistenti M. Robilotta di Sala Consilina e Bercigli di Valdarno. Quarto ufficiale I. Robilotta di Sala Consilina. I due Robilotta sono fratelli. Per Sozza primo incrocio da arbitro con la Reggina, mentre sono sei i precedenti con il Pordenone con un bilancio in perfetta parità (3 vittorie e 3 pareggi) e nessuna sconfitta per i friulani con l’arbitro di Seregno.

