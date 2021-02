Reggina-Pordenone, le pagelle di RNP: Folorunsho micidiale, Bellomo decisivo, Loiacono baluardo.

Vittoria di misura per la Reggina che al Granillo piega il Pordenone grazie alla rete di Folorunsho. Nella Reggina, oltre all’autore del gol, ottime le prestazioni di Bellomo (che cambia il match) e di Loiacono che in difesa è un baluardo. Le pagelle di RNP:

Nicolas 6 Con i brividi quando la gioca con i piedi, ma si esalta nelle uscite alta prendendole tutte.

Delprato 6 Concreto e pragmatico, bada al sodo e soffre poco. Sfonda poco in chiave offensiva.

Loiacono 7 Autentico baluardo. Mai in ritardo, per i compagni è una sicurezza. Salvataggio decisivo in mischia.

Cionek 6 Bravo a non andare mai in crisi, non paga la differenza di stazza con gli attaccanti del Pordenone.

Di Chiara 6 In copertura questa volta non si lascia sorprendere, presidia la corsa mancina senza offrire giocate pulite agli avversari.

Crimi 6 Mento continuo del solito in fase di interdizione, ma in mediana è l’uomo che più si fa sentire in fase di pressing su Misuraca e Ciurria. Dal 75’ Bianchi 6 Sostanza e fiato per gli ultimi minuti di sofferenza.

Crisetig 6 Errore micidiale in uscita che per poco non permette a Biondi di segnare, il palo salva gli amaranto. Cresce con lo scorrere del cronometro e nel finale rimette ordine con la sua classe.

Micovschi 5,5 Deve recuperare la forma e si capisce, ma si limita troppo alle giocate scolastiche. Dal 1’ st Bellomo 7 Cambia il match con la sua qualità. Due assist chirurgici, il primo per il gol vittoria, il secondo per Okwonkwo che fallisce.

Folorunsho 7,5 Sfonda ogni qualvolta accelera. Trova il secondo gol consecutivo e l’ennesima prestazione di qualità e quantità. Micidiale e imprescindibile.

Edera 5,5 Si perde alla ricerca del dribbling, ha però il merito di avviare l’azione del vantaggio amaranto poco prima di lasciare il campo. Deve migliorare in alcune scelte di gioco. Dal 65’ Okwonkwo 5,5 Fallisce il colpo del ko lanciato davanti alla porta da un assist illuminante di Bellomo, spreca clamorosamente.

Rivas 5,5 Tra Camporese e Barison non ne prende una, soccombe in un duello troppo fisico Dal 1’ st Denis 6,5 Indossa subito le armature, guadagna falli preziosi e recupera palloni. Guerriero.

Baroni 6,5 Questa volta i cambi gli sorridono, è bravo a modificare uomini e struttura della sua squadra dopo l’intervallo. L’ingresso di Bellomo, rispolverato dopo oltre un mese, è decisivo. La Reggina trova il sesto risultato utile consecutivo.