Reggina-Pordenone, la probabile formazione amaranto secondo i quotidiani

Torna Cionek, in panchina Stavropoulos. Secondo la maggior parte dei quotidiani, sarà questa la novità difensiva nello schieramento della Reggina, per quanto riguarda la sfida di oggi pomeriggio contro il Pordenone. L’unico ad ipotizzare l’inserimento di Stavropoulos è TuttoSport, mentre secondo il Corriere dello Sport il terzino sinistro sarà Liotti, e non Di Chiara.

Sulla trequarti, è Gazzetta del Sud ad annunciare la novità di giornata: dentro Micovschi, fuori Edera.

REGGINA-PORDENONE, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DEL SUD

4-2-3-1: Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Micovschi, Folorunsho, Menez; Montalto.

REGGINA-PORDENONE, PROBABILE FORMAZIONE QUOTIDIANO DEL SUD

4-4-2: Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto.

REGGINA-PORDENONE, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DELLO SPORT

4-2-3-1: Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto.

REGGINA-PORDENONE, PROBABILE FORMAZIONE CORRIERE DELLO SPORT

4-2-3-1: Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto.

REGGINA-PORDENONE, PROBABILE FORMAZIONE TUTTOSPORT

4-2-3-1: Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto