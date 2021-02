Reggina-Pordenone 1-0, decide Folorunsho nella ripresa: il tabellino

Ultime News

L’ennesimo infortunio (questa volta ad andare out è Montalto) costringe mister Baroni a scelte d’emergenza, specie in attacco dove il tecnico amaranto decide di riproporre Rivas nelle vesti di falso nove con a supporto Edera...

Reggina

Vittoria di fondamentale importanza per la Reggina che riesce a dare continuità ai risultati, compiendo un balzo in classifica determinante. Primo tempo arido di emozioni, eccezion fatta per un palo per parte, circostanze però...