Reggina, Folorunsho: “Lavorando in silenzio abbiamo invertito la rotta”

Al termine del match del “Granillo” tra Reggina e Pordenone, in conferenza stampa è intervenuto Michael Folorunsho, autore del gol-partita.

“Mister Baroni ha fatto crescere molto la mia autostima, quando credono in me faccio di tutto per ripagare la fiducia, il ruolo non conta, faccio di tutto per la squadra. Siamo sempre rimasti compatti anche nei momenti difficili, abbiamo lavorato sapendo che stavamo deludendo tutti, soltanto lavorando in silenzio potevamo invertire la rotta. Adesso dobbiamo farlo ancora di più, siamo quasi riusciti a tirarci fuori da quella zona di classifica.”