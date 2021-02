Reggina, Baroni sul mancato impiego di Menez: “Fuori per scelta tecnica”

90' da spettatore per il francese, rimasto in panchina per scelta del tecnico

Nella conferenza di fine partita, il tecnico amaranto Marco Baroni ha risposto alla domanda riguardante il mancato impiego di Jeremy Menez, cancellando subito eventuali dubbi su problemi fisici del francese.

“Menez è rimasto fuori per scelta tecnica,” ha affermato il tecnico amaranto, il quale sottolineato nuovamente un concetto già espresso in passato, “sa cosa voglio e che da lui pretendo qualcosa in più.”

Parole chiare da parte di Baroni che ha quindi scelto di rinunciare ai colpi e all’estro dell’ex Milan e Roma, lasciato in panchina anche nel corso della ripresa, quando si è invece rivisto in campo Bellomo, risultato decisivo con un assist e, più in generale, autore di 45′ di grande impegno a buon livello.