La Reggina in casa: numeri in crescita, un gol subito nelle ultime quattro gare

Un trend in netto miglioramento. La Reggina versione casalinga sta crescendo, come testimoniano i sette punti incamerati ed il solo gol subito (anche se decisivo, ai fini della sconfitta) nelle ultime quattro gare. Contro la Virtus Entella, gli amaranto hanno centrato la prima vittoria al Granillo del 2021, mantenendo la porta imbattuta per la seconda volta di fila.

Il bilancio complessivo è di quattordici punti in undici partite, frutto di quattro successi, due pareggi e cinque sconfitte. I gol segnati (dieci), adesso sono quasi pari a quelli subiti (undici).

I calciatori andati a segno al Granillo sono Liotti (tre gol), Menez, Situm, Crisetig, Denis, Lafferty, Folorunsho e Montalto.

REGGINA, IL CAMMINO CASALINGO

2^ giornata: Reggina-Pescara 3-1

4^ giornata: Reggina-Cosenza 0-0

6^ giornata: Reggina-Spal 0-1

8^ giornata: Reggina-Pisa 1-2

10^ giornata: Reggina-Brescia 2-1

12^ giornata: Reggina-Venezia 1-2

13^ giornata: Reggina-Cittadella 1-3

16^ giornata: Reggina-Cremonese 1-0

18^ giornata: Reggina-Lecce 0-1

20^ giornata: Reggina-Salernitana 0-0

22^ giornata: Reggina-Virtus Entella 1-0