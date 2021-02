Il Pordenone fuori casa: bilancio importante, cinque vittorie e due soli ko

Un cammino da big del campionato. Lontano da Lignano Sabbiadoro, il Pordenone viaggia a ritmi davvero sostenuti, dal momento che. su 32 punti totali, i ramarri ne hanno ottenuti 19 in trasferta. Nella classifica delle gare esterne, i friulani sono terzi insieme a Lecce e Frosinone.

Il totale porta a cinque vittorie (Ascoli, Pescara, Virtus Entella, Salernitana e Spal), quattro pareggi (Lecce, Vicenza, Frosinone e Cosenza) e due sole sconfitte (Cittadella e Pisa). Nel loro percorso esterno, i ragazzi di Tesser hanno subito soltanto sei reti, andando a segno undici volte. Le difese contro le quali i neroverdi non hanno trovato la via del gol, sono quelle di Lecce, Cittadella, Pisa e Cosenza.

Per fortuna degli amaranto, nelle fila friulane non milita più Diaw: l’attuale centravanti del Monza, resta a tutt’oggi il calciatore neroverde andato più volte a segno fuori casa (quattro reti). Un centro a testa invece, per Scavone, Musiolik, Berra, Barison, Butic, Ciurria e Zammarini.

PORDENONE, IL CAMMINO FUORI CASA

Lecce-Pordenone 0-0

Vicenza-Pordenone 1-1

Cittadella-Pordenone 2-0

Ascoli-Pordenone 0-1

Pescara-Pordenone 0-2

Pisa-Pordenone 1-0

Virtus Entella-Pordenone 0-1

Frosinone-Pordenone 1-1

Salernitana-Pordenone 0-2

Cosenza-Pordenone 0-0

Spal-Pordenone 1-3