I FLOP di Reggina-Pordenone: per Rivas giornata no, Barison bruciato da “Folo”

L’ennesimo infortunio (questa volta ad andare out è Montalto) costringe mister Baroni a scelte d’emergenza, specie in attacco dove il tecnico amaranto decide di riproporre Rivas nelle vesti di falso nove con a supporto Edera a sinistra, Folorunsho sulla trequarti e Mikovschi a destra.

L’attaccante honduregno, però, delude e finisce tra i Flop di giornata, insieme al difensore Barison del Pordenone.

Purtroppo Rigoberto Rivas non riesce a riproporre la stessa prestazione di Cosenza nella quale, in entrambe le reti, era stato determinante. Oggi stretto nella morsa dei possenti difensori del Pordenone, non riesce mai ad incidere tanto che alla fine dei primi 45 minuti lascerà il posto a Denis. Poco incisivo, fisicamente surclassato il 99 amaranto oggi non ha vissuto la sua migliore prestazione.

Alberto Barison commette l’errore che costerà i tre punti ai pordenonesi. In occasione del gol di Folorunsho, si trova avanti al centrocampista reggino ed invece di intervenire sul pallone, battezza male il movimento del 90 amaranto consentendogli di ribadire in rete la palla con un balzo felino.

Giuseppe Canale