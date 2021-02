Serie B, pari nel derby toscano: la classifica aggiornata

Ultime News

Reggina Reggina-Pordenone, la probabile formazione amaranto: ballottaggio Micovschi-Edera. Torna Cionek 20/02/2021 | A cura di Vincenzo Ielacqua Sono tutte legate alle condizioni fisiche di alcuni calciatori, le scelte più importanti di mister Baroni per la gara di domani contro il Pordenone, fischio d’inizio ore 15 al Granillo. Amaranto che, dopo il pareggio di...