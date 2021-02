Serie B: Balotelli-gol, il Monza è di nuovo secondo. La classifica aggiornata

Ultime News

Si tinge di biancorosso, il big match della 24esima giornata. Un gol al minuto 60 di Mario Balotelli (primo acuto del 2021 per l’ex Manchester City), ha consentito al Monza di espugnare il Bentegodi di Verona. I biancorossi...

Per la partita tra Reggina e Pordenone non saranno disponibili “Faty, Gasparetto, Rossi e Situm che spero possa tornare con noi nella prossima gara, mentre tutti gli altri sono disponibili anche se, relativamente alla...

Quindici reti in cinque partite, nelle gare da poco andate agli archivi. Il risultato che balza maggiormente agli occhi, è lo 0-3 con cui la Reggiana ha steso il Cittadella. Tre punti in trasferta anche per la Cremonese, che ha...