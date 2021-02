Reggina, le ultime dall’infermeria: problema in allenamento per Montalto

Verso Reggina-Pordenone: il vero nodo da sciogliere è sempre in difesa, mentre si registra un problema riguardante l'attaccante ex Bari.

Qualche rebus da risolvere, in attesa della lista dei convocati. La giornata di oggi, in casa Reggina, sarà importante per capire se l’emergenza in difesa è rientrata o memo.

“L’attenzione primaria- si legge su Gazzetta del Sud è sempre rivolta alle condizioni di Stavropoulos e Cionek: situazione ancora incerta, una decisione definitiva verrà presa nella giornata di oggi. Baroni ed il suo staff sono perfettamente consapevoli dell’importanza che entrambi i calciatori rivestono nell’economia della difesa, ma allo stesso tempo bisogna evitare ricadute che porterebbero ad un lungo stop. Niente rischi dunque, sia il greco che il polacco di origini brasiliane verranno impiegati soltanto in presenza delle giuste garanzie. Capitan Loiacono e Dalle Mura, restano in preallarme (Baroni ha già concesso due scampoli di partita al giovanissimo difensore della Fiorentina, entrato nel finale contro Salernitana e Pescara)”.

Un piccolo problema invece, per quanto riguarda Adriano Montalto. “Qualche apprensione si è invece registrata sul fronte attacco-prosegue Gazzetta- visto che Adriano Montalto ha rimediato una forte botta al costato, durante uno scontro di gioco avvenuto in allenamento: un problema che tuttavia sembra sia stato già pienamente smaltito, e non dovrebbe compromettere la presenza del numero 30 nella sfida contro i neroverdi”.