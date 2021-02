Nel terzetto offensivo che agirà alle spalle dell’unica punta nel 4-2-3-1 di Baroni potrebbero esserci le novità più importanti e la sorpresa di giornata: il recuperato Claudiu Micovschi , fuori da alcune partite per guai fisici, è pronto a tornare dal primo minuto. A fargli posto potrebbe essere addirittura il talento di Simone Edera, chiamato agli straordinari e a cui forse il tecnico vuole concedere un attimo di pausa, almeno dall’inizio. Ma il ballottaggio tra i due è serratissimo, con Micovschi leggeramente in vantaggio. Intoccabile Folorunsho nella zona centrale, a sinistra agirà Jeremy Menez . L’attaccante centrale dovrebbe essere Adriano Montalto , che nonostante qualche problema fisico in settimana stringerà i denti guiderà l’attacco della Reggina.

Non ha probabilmente dubbi sulla mediana Marco Baroni che dovrebbe affidarsi, ancora, alla coppia Crimi-Crisetig , con Bianchi e Kingsley pronti a subentrare in corso d’opera.

Sono tutte legate alle condizioni fisiche di alcuni calciatori, le scelte più importanti di mister Baroni per la gara di domani contro il Pordenone, fischio d’inizio ore 15 al Granillo. Amaranto che, dopo il pareggio di Cosenza, in settimana hanno dovuto fare i conti con numerosi sto di alcuni calciatori, tra tutti il difensore greco Stavropoulos, uscito dal derby anzitempo, e Cionek ancora alle prese con qualche fastidio.

Ultime News

Reggina Reggina-Pordenone, la probabile formazione amaranto: ballottaggio Micovschi-Edera. Torna Cionek 20/02/2021 | A cura di Vincenzo Ielacqua Sono tutte legate alle condizioni fisiche di alcuni calciatori, le scelte più importanti di mister Baroni per la gara di domani contro il Pordenone, fischio d’inizio ore 15 al Granillo. Amaranto che, dopo il pareggio di...