Reggina-Pordenone, i convocati di Baroni: disco verde per Cionek e Stavropoulos

Riguardo le assenze di Chierico e Petrelli, dovrebbe trattarsi di scelta tecnica, visto che lo stesso Baroni aveva elencato Situm, Rossi, Gasparetto e Faty tra gli indisponibili. Sempre fuori dai giochi Vasic, il quale aspetta marzo per tornare in Svezia.

In vista del match di domani pomeriggio contro il Pordenone, mister Baroni ha convocato 24 calciatori. Torna in lista Micovschi, tutto ok anche per Cionek e Stavropoulos, usciti malconci dal derby di Cosenza.

